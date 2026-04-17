सरकार ने सोने-चांदी का आयात करने वाले बैंक अधिकृत कर दिए हैं

सरकार ने जारी की सोना-चांदी आयात करने वाले 15 बैंकों की सूची

क्या है खबर?

वाणिज्य मंत्रालय ने सोने और चांदी के आयात के लिए 15 बैंकों को अनुमति दी है। नई अधिसूचना में अधिकृत किए गए बैंकों की सूची जारी की गई है। यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गई है और 31 मार्च, 2029 तक वैध रहेगी। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किया गया है। अक्षय तृतीया से पहले यह कदम सोने-चांदी की खरीद के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।