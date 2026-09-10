ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार की सख्ती, डिस्काउंट और अन्य नियमों में क्या हुआ बदलाव?

नए नियमों के तहत डिस्काउंट दिखाते समय अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को मौजूदा कीमत के साथ पिछली कीमत भी बतानी होगी।

पिछली कीमत वह सबसे कम कीमत होगी, जिस पर सामान डिस्काउंट की घोषणा से पहले 30 दिनों में बेचा गया था। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग की पहचान साफ तौर पर करनी होगी।

कंपनियां ऐसे सर्च रिजल्ट में भी हेरफेर नहीं कर सकेंगी, जिससे ग्राहक गुमराह हों या उनकी सर्च के मुताबिक सही जानकारी प्रभावित हो।