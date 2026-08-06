डार्क पैटर्न पर सरकार की सख्ती

क्या है 'डार्क पैटर्न', जिसकी वजह से इंडिगो-जेप्टो समेत 9 कंपनियों पर लगा जुर्माना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:38 am Aug 06, 202610:38 am

क्या है खबर?

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इंडिगो, जेप्टो, फिजिक्स वाला, फर्स्टक्राई, स्पाइसजेट समेत 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर ग्राहकों को भ्रमित करने वाले "डार्क पैटर्न" अपनाने का आरोप है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि यह कार्रवाई ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई है। सभी कंपनियों को नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।