गूगल के अधिकारियों ने IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की (तस्वीर: एक्स/@AshwiniVaishnaw)

गूगल भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और ड्रोन निर्माण में निवेश पर कर रही विचार

क्या है खबर?

गूगल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और ड्रोन निर्माण क्षेत्रों में निवेश करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक एक्स पोस्ट में कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इसे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई द्वारा इस वर्ष AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किए गए 185 अरब डॉलर (करीब 17,200 अरब रुपये) के वैश्विक पूंजीगत व्यय से जोड़ा है।