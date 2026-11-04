गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने भी इस योजना की पुष्टि की है

गूगल ने किन 5 देशों में शुरू की स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:44 pm Nov 04, 202605:44 pm

क्या है खबर?

गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना का विस्तार किया है। कंपनी अब पहले से ज्यादा कर्मचारियों को इस योजना के तहत नौकरी छोड़ने के बदले आर्थिक पैकेज देने का विकल्प दे रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला कंपनी की खर्च कम करने और कामकाज के लिए जरूरी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की रणनीति का हिस्सा है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने भी इस योजना की पुष्टि की है।