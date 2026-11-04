गूगल ने किन 5 देशों में शुरू की स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना?
क्या है खबर?
गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना का विस्तार किया है। कंपनी अब पहले से ज्यादा कर्मचारियों को इस योजना के तहत नौकरी छोड़ने के बदले आर्थिक पैकेज देने का विकल्प दे रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला कंपनी की खर्च कम करने और कामकाज के लिए जरूरी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की रणनीति का हिस्सा है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने भी इस योजना की पुष्टि की है।
प्रोग्राम
क्या है वॉलंटरी बायआउट प्रोग्राम?
वॉलंटरी बायआउट एक ऐसी योजना है, जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को खुद नौकरी छोड़ने का विकल्प देती है।
इसके बदले उन्हें तय शर्तों के अनुसार आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। इसमें कर्मचारी पर नौकरी छोड़ने का दबाव नहीं होता, बल्कि वह अपनी इच्छा से प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
कंपनियां आमतौर पर कर्मचारियों की संख्या और परिचालन खर्च कम करने के लिए इस तरह की योजना अपनाती हैं।
देश
इन 5 देशों में शुरू हुआ प्रोग्राम
रॉयटर्स के मुताबिक, गूगल ने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड में यह योजना शुरू की है।
कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि 2025 में कुछ टीमों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद जून, 2026 में इसे कुछ अन्य देशों तक बढ़ाया गया।
इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में भी कंपनी के कुछ विभागों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया जा चुका है।
फैसला
AI पर बढ़ते खर्च के बीच फैसला
गूगल का यह कदम ऐसे समय आया है, जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग पर भारी निवेश कर रही है।
सितंबर, 2026 के अंत तक कंपनी में 2.04 लाख कर्मचारी थे। पिछले 6 महीनों में करीब 10,000 कर्मचारी जुड़े थे। इसमें साइबर सुरक्षा कंपनी विज के लगभग 2,000 कर्मचारी भी शामिल हैं।
कंपनी अब अपने संसाधनों को उन क्षेत्रों में लगाने पर ध्यान दे रही है, जिन्हें वह कारोबार के लिए ज्यादा जरूरी मानती है।