गूगल इंजीनियर पर गंभीर आरोप, अंदरूनी जानकारी से कमाए करीब 10 करोड़ रुपये
क्या है खबर?
गूगल के एक इंजीनियर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। मिशेल स्पैग्नुओलो पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट पर दांव लगाए। अधिकारियों के मुताबिक इससे उन्हें करीब 12 लाख डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) का फायदा हुआ। बुधवार को उन्हें न्यूयॉर्क में अदालत के सामने पेश किया गया। इस खबर के सामने आते ही तकनीक और कारोबारी दुनिया में चर्चा तेज हो गई।
मामला
कैसे सामने आया पूरा मामला?
अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक, स्पैग्नुओलो ने गूगल में अपने काम के दौरान मिली खास जानकारी का फायदा उठाया। बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच उन्होंने करीब 27 लाख डॉलर (लगभग 25 करोड़ रुपये) के दांव लगाए। इनमें कई दांव ऐसे विषयों पर थे जिनकी जानकारी आम लोगों तक बाद में पहुंचनी थी। जांच में दावा है कि इसी वजह से उन्हें बड़ा मुनाफा हुआ। इसके बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा और कार्रवाई शुरू हुई।
जांच
गूगल और प्लेटफॉर्म भी जांच में शामिल
गूगल ने कहा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और कर्मचारी को फिलहाल काम से अलग कर दिया गया है। वहीं पॉलीमार्केट ने भी बताया कि उसने जांच में मदद की है। कंपनी का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर हर लेनदेन दर्ज होता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर जांच एजेंसियों को कई जरूरी जानकारियां मिलीं, जिससे मामले की कड़ियां जोड़ने में मदद हुई।
अन्य
आगे क्या होगा?
रिपोर्ट के मुताबिक, स्पैग्नुओलो इटली के नागरिक हैं और स्विट्जरलैंड में रहते हैं। अदालत ने उन्हें 22.5 लाख डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) के बॉन्ड पर राहत दी है। बताया गया कि वह पिछले 12 साल से गूगल में इंजीनियर के तौर पर जुड़े थे। अब इस मामले को तकनीकी कंपनियों में गोपनीय जानकारी की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ नई जानकारी सामने आ सकती है।