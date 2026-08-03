गूगल ने HCL टेक के अनुबंध में कटौती कर दी है

गूगल ने HCL टेक के अनुबंध में की कटौती, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

गूगल ने HCL टेक के साथ अपने लंबे समय से चल रहे इंजीनियरिंग अनुबंध का एक हिस्सा कम कर दिया है, जिससे सालाना लगभग 5 करोड़ डॉलर (करीब 475 करोड़ रुपये) का काम कम हो गया है। यह कदम ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के कारण उठाया गया है। इस कदम से IT कंपनी को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने की उम्मीद नहीं है, जिसका सालाना राजस्व लगभग 14.7 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) है।