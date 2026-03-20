गोल्डमैन सैक्स अगले महीने करेगी छंटनी, इन कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स अगले महीने अपने कुछ कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम मुख्य रूप से कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर लागू हो सकता है। कंपनी इस फैसले के जरिए अपने कामकाज को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि संगठन की कुल उत्पादकता बढ़ाई जा सके और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

छंटनी सालाना छंटनी से अलग कदम सूत्र के अनुसार, यह छंटनी कंपनी की नियमित सालाना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आम तौर पर गोल्डमैन सैक्स हर साल 'स्ट्रेटेजिक रिसोर्स असेसमेंट' के तहत 1 से 3 प्रतिशत स्टाफ कम करती है, लेकिन इस बार का कदम अलग माना जा रहा है। कंपनी समय-समय पर अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन और जरूरत के अनुसार फैसले लेती है, ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके और कामकाज बेहतर तरीके से चलता रहे।

बयान कंपनी का आधिकारिक बयान गोल्डमैन सैक्स के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए हेडकाउंट मैनेजमेंट सामान्य प्रक्रिया है। कंपनी लगातार अपने सभी विभागों में कर्मचारियों की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन करती रहती है। इस तरह के कदम से कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास सही प्रतिभा मौजूद रहे। इससे संगठन को लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है और कामकाज को सुचारू बनाए रखने में आसानी होती है।

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