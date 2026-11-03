भारत में सोने की तस्करी में 1,500 प्रतिशत का उछाल

भारत में सोने की तस्करी में 1,500 प्रतिशत का उछाल, क्या है वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:34 pm Nov 03, 202606:34 pm

क्या है खबर?

भारत में सोने के गैरकानूनी आयात में इस साल जुलाई से सितंबर के बीच भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के हवाले से बताया कि इस दौरान अवैध आयात 1500 प्रतिशत बढ़कर 3 टन से 50 मीट्रिक टन हो गया। यह 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है।