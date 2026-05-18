कच्चे तेल के दाम बढ़ने का असर सोना-चांदी के भाव पर पड़ा है

सोना-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

भारतीय बाजार में सोमवार (18 मई) की सुबह मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सुबह लगभग 9:05 बजे जून के लिए सोना का वायदा भाव 0.43 फीसदी गिरकर 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि जुलाई के लिए चांदी का वायदा भाव 1.24 फीसदी गिरकर 2.68 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। यह गिरावट कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ने के कारण आई है।