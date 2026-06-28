प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल तक सोने-चांदी की खरीद नहीं करने की अपील की थी

प्रधानमंत्री की अपील के बाद 13,000 रुपये से ज्यादा गिरे सोने के दाम

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीयों से सोना खरीदने को टालने की अपील के बाद से सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 13,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है। 10 मई को उन्होंने यह अपील की थी, तब 24-कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी। 28 जून तक यह कीमत गिरकर लगभग 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इस दौरान चांदी की कीमतों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई।