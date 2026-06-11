ईरान-अमेरिका तनाव के बीच टूटा सोना

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच टूटा सोना, 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:44 pm Jun 11, 202602:44 pm

क्या है खबर?

सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज (11 जून) अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। स्पॉट गोल्ड 0.2 प्रतिशत टूटकर 4,063.87 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.1 प्रतिशत गिरकर 4,086.50 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर आ गए। यह स्तर पिछले नवंबर के बाद सबसे निचला है।