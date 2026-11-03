भारत में 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है सोने की मांग

भारत में 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच सकती है सोने की मांग

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:14 pm Nov 03, 202605:14 pm

क्या है खबर?

भारत में 2026 के दौरान सोने की खपत में बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि इस साल देश में सोने की मांग करीब 650 मीट्रिक टन रह सकती है। यह 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा। सोने के दाम लगातार ऊंचे बने रहने से आम खरीदार दूरी बना रहे हैं। इसका असर गहनों और निवेश, दोनों तरह की खरीदारी पर पड़ रहा है।