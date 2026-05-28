सोना-चांदी की कीमत में गिरावट, दो महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे भाव

वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद गुरुवार को दोनों दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1.7 फीसदी टूटकर 4,380.62 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर आ गया। वहीं चांदी भी करीब 3 फीसदी गिरकर 72.37 डॉलर प्रति औंस (करीब 2.23 लाख रुपये प्रति किलो) पर पहुंच गई। कीमतों में इस बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों की नजर बाजार की अगली चाल पर बनी हुई है।

तनाव अमेरिका-ईरान तनाव से बदला बाजार का रुख रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान पर अमेरिका के नए हमलों के बाद बाजार में हलचल बढ़ गई। इसके बाद डॉलर एक हफ्ते के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया। डॉलर मजबूत होने से दूसरी मुद्रा वाले खरीदारों के लिए सोना और चांदी महंगे पड़ते हैं। इसी बीच तेल की कीमत में भी 3 फीसदी से ज्यादा उछाल आया। इससे महंगाई बढ़ने की चिंता और तेज हुई। इसका असर सीधे कीमती धातुओं और दूसरे बाजारों पर देखने को मिला।

चिंता ब्याज दर को लेकर बढ़ी चिंता तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ सकती है और ब्याज दर लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। इसी वजह से निवेशकों की चिंता बढ़ी है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की अधिकारी फेडरल रिजर्व ने भी कहा है कि हालात को देखते हुए दरें फिलहाल स्थिर रखी जा सकती हैं। हालांकि, जरूरत पड़ने पर बढ़ोतरी भी संभव है। ऐसे माहौल में सोने और चांदी जैसे निवेश पर दबाव और बढ़ सकता है।

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