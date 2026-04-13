सोने-चांदी की कीमतें घरेलू बाजार में गिरी हैं

सोने-चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

घरेलू वायदा कारोबार में सोमवार (13 अप्रैल) को सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जो मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती तेल कीमतों के बीच वैश्विक बाजारों में कमजोरी के कारण हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में 0.78 फीसदी की गिरावट आई और यह 1.51 लाख रुपये/10 ग्राम पर पहुंच गया, जो एक सप्ताह का निचला स्तर है। पिछले दिन यह 1.52 लाख रुपये/ किलोग्राम की कीमत पर बंद हुई थी।