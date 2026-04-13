सोने-चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
घरेलू वायदा कारोबार में सोमवार (13 अप्रैल) को सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जो मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती तेल कीमतों के बीच वैश्विक बाजारों में कमजोरी के कारण हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में 0.78 फीसदी की गिरावट आई और यह 1.51 लाख रुपये/10 ग्राम पर पहुंच गया, जो एक सप्ताह का निचला स्तर है। पिछले दिन यह 1.52 लाख रुपये/ किलोग्राम की कीमत पर बंद हुई थी।
चांदी
कितनी हुई चांदी की कीमत?
सोने की तरह ही आज चांदी के वायदा भाव में भी 2.27 फीसदी की गिरावट आई है, जो घटकर 2.37 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गया। इसका पिछला बंद भाव 2.43 लाख रुपये/किलोग्राम था। दोनों कीमती धातुओं की कीमत पर अमेरिका-ईरान युद्ध विराम की वार्ता की विफलता और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने की कार्रवाई का असर पड़ा है। इसके अलावा, डॉलर मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का भी असर पड़ा है।
वैश्विक कीमत
वैश्विक स्तर पर भी गिरे सोने के दाम
वैश्विक स्तर पर हाजिर सोने की कीमत 0.7 फीसदी गिरकर 4,717 डॉलर/औंस (1.41 लाख रुपये/10 ग्राम) हो गई। दूसरी तरफ जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा भाव में 1 फीसदी की गिरावट आई और यह 4,739 डॉलर/औंस (1.42 लाख रुपये/10 ग्राम) पर पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में उछाल ने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिससे सोने पर दबाव पड़ रहा है।