जल्द गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर भी जोड़ सकेंगे PF

जल्द गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर भी जोड़ सकेंगे PF, क्या है EPFO की नई योजना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:39 pm Jul 17, 202603:39 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नई भविष्य निधि (PF) योजना पर काम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना का मकसद स्वरोजगार करने वाले लोगों, गिग वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी भविष्य निधि का लाभ देना है। इसके तहत लोग अपनी इच्छा से अपनी आय का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के लिए जमा कर सकेंगे। हालांकि, सरकार और EPFO ने अभी इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।