पहली तिमाही की GDP दर 7.8 फीसदी रही, प्रधानमंत्री ने बताया असाधारण उपलब्धि

आंकड़ों के अनुसार, स्थिर कीमतों पर वास्तविक GDP 81.36 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 75.46 लाख करोड़ रुपये थी।

आउटपुट के नजरिए से देखें तो वास्तविक GVA 8.2 फीसदी बढ़कर 73.82 लाख करोड़ रुपये और नॉमिनल GVA 11.5 फीसदी बढ़कर 80.53 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

उम्मीद से बेहतर ये आंकड़े बताते हैं कि चुनौतियों के बावजूद नए वित्त वर्ष की शुरुआत में भारत की विकास की गति मजबूत बनी रही।