मुकेश अंबानी को पछाड़ गौतम अडाणी बने एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति, जानिए कैसे हुआ उलटफेर

लंबे समय से एशिया के अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर काबिज रहने वाले अंबानी अब 90.8 अरब डॉलर (करीब 8.43 लाख करोड़) की संपत्ति के साथ खिसककर दुनियाभर में 20वें स्थान पर आ गए हैं। दोनों की संपत्ति में 54,000 करोड़ रुपये का अंतर है। इस साल अडाणी समूह की संपत्ति में 8.1 अरब डॉलर (करीब 750 अरब रुपये) का इजाफा हुआ, जबकि अंबानी की संपत्ति में 16.9 अरब डॉलर (करीब 1,570 अरब रुपये) की गिरावट दर्ज हुई।

वजह

इस कारण हुआ फेरबदल

बीते दिन 16 अप्रैल के कारोबारी सत्र में अडाणी समूह के शेयरों में आई तेजी का सीधा असर अडाणी की संपत्ति पर पड़ा। इसके चलते सिर्फ एक दिन में उनकी नेटवर्थ में करीब 3.56 अरब डॉलर (करीब 330 अरब रुपये) का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ, रिलायंस के शेयर लगभग सपाट बंद हुए, जिससे अंबानी की संपत्ति में केवल 7.67 करोड़ डॉलर (करीब 710 करोड़ रुपये) की ही मामूली बढ़ोतरी हो सकी। इसी उलटफेर ने रैंकिंग बदलने में मुख्य भूमिका निभाई।