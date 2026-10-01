गौतम अडाणी फिर बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, 10,800 अरब रुपये हुई संपत्ति

फोर्ब्स के मुताबिक, अडाणी की कुल संपत्ति 112.7 अरब डॉलर है, जबकि अंबानी की संपत्ति 86.3 अरब डॉलर (लगभग 8,300 अरब रुपये) रह गई है।

एक साल पहले अंबानी की संपत्ति 105 अरब डॉलर थी, यानी इसमें 18.7 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके बावजूद भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ डॉलर पर बनी रही।

हालांकि, अडाणी परिवार की संपत्ति अभी 2022 के 150 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से नीचे है।