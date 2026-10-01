गौतम अडाणी फिर बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, 10,800 अरब रुपये हुई संपत्ति
क्या है खबर?
अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी 112.7 अरब डॉलर (लगभग 10,800 अरब रुपये) की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। बता दें, अडाणी 3 साल बाद फिर से शीर्ष पर लौटे हैं।
वजह
अडाणी की संपत्ति में बड़ा इजाफा
अडाणी की संपत्ति में एक साल के दौरान 20.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।
फोर्ब्स के अनुसार, यह इस सूची में किसी भारतीय अमीर की संपत्ति में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अडाणी की संपत्ति बढ़ने की बड़ी वजह उनके बुनियादी ढांचे से जुड़े कारोबार का विस्तार है।
अडाणी समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में भी निवेश बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में 100 अरब डॉलर लगाने की योजना पर काम कर रहा है।
संपत्ति
अंबानी की कितनी है संपत्ति?
फोर्ब्स के मुताबिक, अडाणी की कुल संपत्ति 112.7 अरब डॉलर है, जबकि अंबानी की संपत्ति 86.3 अरब डॉलर (लगभग 8,300 अरब रुपये) रह गई है।
एक साल पहले अंबानी की संपत्ति 105 अरब डॉलर थी, यानी इसमें 18.7 अरब डॉलर की कमी आई है। इसके बावजूद भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ डॉलर पर बनी रही।
हालांकि, अडाणी परिवार की संपत्ति अभी 2022 के 150 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से नीचे है।
IPO
जियो के IPO पर भी नजर
अंबानी की संपत्ति में गिरावट की वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार पर बढ़ता मार्जिन दबाव बताया गया है, जिसमें खुदरा कारोबार भी शामिल है। इसका असर कंपनी के शेयर पर पड़ा है।
दूसरी ओर, अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स को शेयर बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जियो को IPO के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है और इससे 3.8 अरब डॉलर तक जुटाए जा सकते हैं।
फोर्ब्स के अनुसार, यह भारत का सबसे बड़ा IPO सकता है।