भारतीय टेक कंपनियों की फंडिंग में 24 प्रतिशत की गिरावट

टेक कंपनियों की निवेश में 24 प्रतिशत की गिरावट, 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंची

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:23 pm Nov 04, 202605:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय टेक कंपनियों के लिए अक्टूबर निवेश के मामले में अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान कंपनियां कुल 59.25 करोड़ डॉलर (लगभग 5,600 करोड़ रुपये) ही जुटा सकीं। सितंबर में यह आंकड़ा 78.28 करोड़ डॉलर था। एक महीने के भीतर निवेश में 24.3 प्रतिशत की कमी आई है। ट्रैक्सन के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में किसी भी महीने इतनी कम रकम नहीं जुटाई गई थी। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में भी फंडिंग 56 प्रतिशत कम रही।