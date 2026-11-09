FSSAI ने 1 सितंबर से मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू किया था

FSSAI ने 82 करोड़ रुपये के 3,280 टन मिलावटी उत्पाद पकड़े, जानिए क्यों की गई कार्रवाई

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने देशव्यापी निरीक्षण अभियान के दौरान 82 करोड़ रुपये मूल्य के 3,280 टन 'प्रतिबंधित और नियमों का पालन न करने वाले' खाद्य उत्पादों को जब्त किया है। त्योहारों के मौसम में मिलावट की जांच के लिए यह अभियान 1 सितंबर से शुरू किया गया था। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए FSSAI ने 52 लाइसेंस रद्द, 1,133 लाइसेंस निलंबित और 314 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।