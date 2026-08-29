FSSAI ने हींग की गुणवत्ता को लेकर जांच की है

FSSAI ने एवरेस्ट और लालजी गोधू की हींग पर रोक लगाई रोक, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स और लालजी गोधू एंड कंपनी के कंपाउंडेड हींग (मिश्रित हींग) उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम तब उठाया गया, जब इन उत्पादों के नमूने घटिया गुणवत्ता के, गलत लेबलिंग वाले और तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। जांच एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसके बाद पूरे बाजार में मौजूद हींग ब्रांड्स की जांच की गई।