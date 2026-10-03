FSSAI ने नेस्ले के लो फैट डेयरी व्हाइटनर की बिक्री रोक दी है

क्यों FSSAI ने नेस्ले के लो फैट डेयरी व्हाइटनर की बिक्री पर लगाई रोक?

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नेस्ले के 'लो फैट डेयरी व्हाइटनर' की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कदम तब उठाया गया, जब नई दिल्ली के एक लग्जरी होटल से लिए गए नमूने को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रयोगशाला रिपोर्ट में असुरक्षित और घटिया पाया गया। यह एक दूध आधारित पाउडर उत्पाद है, जिसे चाय, कॉफी या अन्य पेय पदार्थों में सामान्य दूध के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है।