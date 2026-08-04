FSSAI ने डाबर के कई खाद्य उत्पादों पर लगाई रोक

शहद से लेकर घी तक, FSSAI ने डाबर के कई खाद्य उत्पादों पर लगाई रोक

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:58 am Aug 04, 202609:58 am

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया के कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि कंपनी अपने कुछ उत्पादों पर ऐसे दावे कर रही थी, जो ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं। इसी वजह से नियामक ने कार्रवाई करते हुए संबंधित उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है। कंपनी से तय समय के भीतर इस मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी गई है।