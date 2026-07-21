इसी नंबर की मदद से PF बैलेंस, पासबुक और दूसरी सेवाओं का लाभ लिया जाता है

EPF का UAN भूल गए हैं? घर बैठे ऐसे मिनटों में पता करें अपना नंबर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:04 pm Jul 21, 202609:04 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बेहद जरूरी होता है। इसी नंबर की मदद से PF बैलेंस, पासबुक और दूसरी सेवाओं का लाभ लिया जाता है। अगर आप अपना UAN भूल गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। EPFO पोर्टल और उमंग ऐप की मदद से इसे घर बैठे कुछ आसान चरणों में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है।