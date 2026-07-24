सबसे पहले अपने पुराने बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट की जानकारी देखें

पुराने बैंक खाते और निवेश भूल गए? इन तरीकों से खोजें अपना पैसा

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:39 am Jul 24, 202608:39 am

क्या है खबर?

नौकरी बदलने, शहर बदलने, मोबाइल नंबर बदलने या परिवार के किसी सदस्य के निधन के बाद कई बार बैंक खाते, जमा रकम और पुराने निवेश लोगों की नजर से छूट जाते हैं। समय बीतने पर लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई वर्षों तक बिना इस्तेमाल के पड़ी रह सकती है। सही जानकारी, जरूरी दस्तावेज और थोड़ी सावधानी के साथ इस पैसे को दोबारा आसानी से हासिल किया जा सकता है।