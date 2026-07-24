पुराने बैंक खाते और निवेश भूल गए? इन तरीकों से खोजें अपना पैसा
क्या है खबर?
नौकरी बदलने, शहर बदलने, मोबाइल नंबर बदलने या परिवार के किसी सदस्य के निधन के बाद कई बार बैंक खाते, जमा रकम और पुराने निवेश लोगों की नजर से छूट जाते हैं। समय बीतने पर लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई वर्षों तक बिना इस्तेमाल के पड़ी रह सकती है। सही जानकारी, जरूरी दस्तावेज और थोड़ी सावधानी के साथ इस पैसे को दोबारा आसानी से हासिल किया जा सकता है।
#1
पहले बैंक खाते और जमा रकम की जांच करें
सबसे पहले अपने पुराने बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट की जानकारी देखें।
अगर कोई जमा राशि 10 साल तक नहीं निकाली जाती है, तो उसे आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेज दिया जाता है।
ऐसे मामलों में आरबीआई के उद्गम पोर्टल पर जाकर बिना दावा वाली रकम खोजी जा सकती है। इसके बाद संबंधित बैंक से संपर्क कर जरूरी प्रक्रिया पूरी करके अपनी रकम आसानी से वापस ली जा सकती है।
#2
पुराने निवेश और शेयरों की भी जानकारी लें
अगर आपने पहले म्यूचुअल फंड, शेयर या दूसरी योजनाओं में निवेश किया था, तो उनकी भी जांच जरुर करें।
SEBI के मित्रा प्लेटफॉर्म की मदद से पुराने और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो की जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा, पुराने शेयर, लाभांश, बीमा पॉलिसी और भविष्य निधि खातों के रिकॉर्ड भी देखें।
जरूरत पड़ने पर अपनी KYC, बैंक की जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपडेट कर संबंधित संस्था से संपर्क करें।
#3
रिकॉर्ड अपडेट रखें और ठगी से बचें
पुराने निवेश मिलने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, KYC और नॉमिनी की जानकारी तुरंत अपडेट कर दें।
सभी बैंक खातों और निवेश का एक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और इसकी जानकारी किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य को भी दें। बिना जांच किए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे वापस दिलाने के नाम पर जानकारी या OTP बिल्कुल न दें।
हमेशा सरकारी पोर्टल और संबंधित संस्था की मदद से ही सुरक्षित तरीके से दावा करें।