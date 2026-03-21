विदेशी निवेशकों ने मार्च में अभी तक निकाले 52,703 करोड़ रुपये, जानिए क्या रही वजह

बिकवाली

पिछले सप्ताह कितनी हुई निकासी?

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह FPIs ने शेयर बाजार से शुद्ध 35,475 करोड़ रुपये की निकासी की है। आंकड़ों से पता चला कि सप्ताह के दौरान सबसे अधिक बिकवाली सोमवार को दर्ज की गई, जिसमें 10,827 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई। इसके बाद मंगलवार को 9,406 करोड़ और बुधवार को 4,376 करोड़ की बिकवाली हुई। गुड़ी पड़वा त्योहार के कारण गुरुवार को कारोबार बंद रहा, जबकि शुक्रवार को 10,965.74 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।