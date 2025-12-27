विदेशी निवेशकों ने इस साल IT सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली की है

विदेशी निवेशकों ने 6 क्षेत्रों से निकाले 2 लाख करोड़ रुपये, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान

क्या है खबर?

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 2025 में भारतीय शेयर बाजार के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिसमें 79,155 करोड़ रुपये की निकासी हुई है। फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) से 32,361 करोड़ रुपये, बिजली सेक्टर से 25,887 करोड़ रुपये और हेल्थकेयर कंपनियों से 24,324 करोड़ रुपये निकाले हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सर्विसेज में क्रमशः 21,567 और 19,914 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।