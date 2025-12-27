विदेशी निवेशकों ने 6 क्षेत्रों से निकाले 2 लाख करोड़ रुपये, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान 

विदेशी निवेशकों ने 6 क्षेत्रों से निकाले 2 लाख करोड़ रुपये, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान
क्या है खबर?
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 2025 में भारतीय शेयर बाजार के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिसमें 79,155 करोड़ रुपये की निकासी हुई है। फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) से 32,361 करोड़ रुपये, बिजली सेक्टर से 25,887 करोड़ रुपये और हेल्थकेयर कंपनियों से 24,324 करोड़ रुपये निकाले हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सर्विसेज में क्रमशः 21,567 और 19,914 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
निवेश
इन क्षेत्रों में भी हुआ नुकसान
बिकवाली का रुझान शीर्ष 6 क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा है। रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। रियल एस्टेट से 12,364 करोड़ रुपये की निकासी हुई, वित्तीय सेवाओं को 10,894 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से 9,242 करोड़ रुपये की निकासी हुई। दूसरी तरफ दूरसंचार क्षेत्र ने 47,109 करोड़ रुपये, तेल और गैस कंपनियों ने 9,076 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र ने 8,112 करोड़ रुपये का निवेश अर्जित किया है।
शुद्ध निकासी
इतनी हुई शुद्ध निकासी
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, FII ने 2025 में शेयरों से शुद्ध 1.6 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं, जो हाल के वर्षों में सबसे तेज उलटफेरों में से एक है। ICICI सिक्योरिटीज के अनुसार, भारतीय बाजार से निकाली गई अधिकांश धनराशि को चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में लगाया गया है। इन बाजारों ने 12 से लेकर 61 प्रतिशत तक का बेहतर रिटर्न दिया, जबकि भारतीय बाजारों ने मामूली लाभ ही प्रदान किया। ्