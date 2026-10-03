विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निकाले

क्या है खबर?

लगातार 2 महीनों तक निवेश आने के बाद सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने फिर से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली शुरू कर दी है। इस दौरान 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी हुई है। इससे एक ऐसी समस्या सामने आई है, जो भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश करने से कहीं ज्यादा बड़ी है। हालांकि, भारतीय एजेंसियां बाजार में आने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम कर रही हैं।