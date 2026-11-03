विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में किया बड़ा निवेश

विदेशी निवेशकों ने 10 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में लगाए 200 अरब रुपये से ज्यादा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:43 pm Nov 03, 202605:43 pm

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले 10 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 2 अरब डॉलर (लगभग 200 अरब रुपये) से अधिक का निवेश किया है। मजबूत घरेलू आर्थिक वृद्धि और कंपनियों के उम्मीद से बेहतर नतीजों ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। शेयर बाजार और नए शेयर जारी करने के जरिए कुल निवेश 2.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें से 1.14 अरब डॉलर शेयर बाजार में और इतनी ही रकम नए शेयरों की खरीद में लगाई गई।