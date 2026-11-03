विदेशी निवेशकों ने 10 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में लगाए 200 अरब रुपये से ज्यादा
क्या है खबर?
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले 10 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 2 अरब डॉलर (लगभग 200 अरब रुपये) से अधिक का निवेश किया है। मजबूत घरेलू आर्थिक वृद्धि और कंपनियों के उम्मीद से बेहतर नतीजों ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। शेयर बाजार और नए शेयर जारी करने के जरिए कुल निवेश 2.28 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें से 1.14 अरब डॉलर शेयर बाजार में और इतनी ही रकम नए शेयरों की खरीद में लगाई गई।
जियो
जियो की लिस्टिंग से भी मिला बाजार को सहारा
विदेशी निवेशकों की खरीदारी के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भी चर्चा में रही।
28 अक्टूबर को कंपनी के शेयर 1,358 रुपये पर सूचीबद्ध हुए, जो इश्यू प्राइस से 21.4 प्रतिशत अधिक था। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत बढ़कर 1,419 रुपये हो गई।
दूसरी ओर, वैश्विक बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। इससे भारतीय बाजार में निवेश का आकर्षण बढ़ा है।
तेल
कच्चे तेल और रुपये की स्थिरता से मिला समर्थन
भारतीय बाजार को घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से भी मदद मिली है।
ब्रेंट क्रूड की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल से घटकर करीब 104 डॉलर पर आ गई है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 3.75 से 4 प्रतिशत के बीच बनाए रखा। वहीं, रुपये में भी स्थिरता देखने को मिली है।
इन परिस्थितियों के साथ विदेशी निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ कर में संभावित बदलाव की चर्चा ने बाजार का भरोसा मजबूत किया है।
बिकवाली
पहले भारी बिकवाली कर चुके हैं विदेशी निवेशक
JM फाइनेंशियल के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ी रकम निकाली है।
जुलाई, 2022 से अब तक उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में 51.5 अरब डॉलर के शेयर बेचे, जबकि नए शेयरों और अन्य सौदों में 36.3 अरब डॉलर लगाए। आगे विदेशी निवेश की दिशा पर कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक तनाव और कंपनियों के नतीजों का असर पड़ सकता है।
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी।