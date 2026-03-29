विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से भारी निकासी की है

विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से की रिकॉर्ड निकासी, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

विदेशी निवेशकों ने मार्च में भारतीय शेयर बाजार से 1.14 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिकवाली है। महीने का एक कारोबारी सत्र अभी बाकी है। इसलिए, निकासी और भी बढ़ सकती है। इससे पहले एक महीने में सबसे अधिक निकासी का रिकॉर्ड अक्टूबर, 2024 में 94,017 करोड़ रुपये था। इसकी वजह पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, कमजोर होते रुपये और विकास दर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का प्रभाव है।