विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पहुंचा, 65,000 अरब रुपये हुआ

क्या है खबर?

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723.77 अरब डॉलर (करीब 65,000 अरब रुपये) के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 30 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान इसमें 14.36 अरब डॉलर (करीब 1,250 अरब रुपये) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में हुई 8.05 अरब डॉलर (करीब 720 अरब रुपये) की वृद्धि के बाद हुई है, जब मुद्रा भंडार 709.41 अरब डॉलर (करीब 63,800 अरब रुपये) तक पहुंच गया था।