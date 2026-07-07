फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन 3,600 अरब रुपये से अधिक हुआ

फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन 3,600 अरब रुपये से अधिक हुआ, ESOP बायबैक के बाद आया उछाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:05 pm Jul 07, 202612:05 pm

क्या है खबर?

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट का अनुमानित मूल्यांकन बढ़कर अब 38.2 अरब डॉलर (लगभग 3,650 अरब रुपये) पहुंच गया है। यह मई, 2024 में हुए 36 अरब डॉलर के मूल्यांकन से करीब 6 प्रतिशत अधिक है। कर्मचारियों के ESOP बायबैक कार्यक्रम के दूसरे चरण के बाद यह अनुमान सामने आया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।