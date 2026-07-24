फूड डिलीवरी क्षेत्र में उतरेगी फ्लिपकार्ट

फूड डिलीवरी क्षेत्र में उतरेगी फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमैटो को मिलेगी नई चुनौती

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Jul 24, 202609:18 am

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने फूड डिलीवरी क्षेत्र में कदम रखने की योजना बनाई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा है कि कंपनी अगले कुछ ही हफ्तों में फूड डिलीवरी सेवा शुरू कर सकती है। शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट से होगी। इसके बाद मिले अनुभव के आधार पर इस सेवा को देश के दूसरे शहरों तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी।