फूड डिलीवरी क्षेत्र में उतरेगी फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमैटो को मिलेगी नई चुनौती
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने फूड डिलीवरी क्षेत्र में कदम रखने की योजना बनाई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा है कि कंपनी अगले कुछ ही हफ्तों में फूड डिलीवरी सेवा शुरू कर सकती है। शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट से होगी। इसके बाद मिले अनुभव के आधार पर इस सेवा को देश के दूसरे शहरों तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी।
शुरुआत
बेंगलुरु से होगी शुरुआत
रिपोर्ट के अनुसार, फ्लिपकार्ट सबसे पहले बेंगलुरु में फूड डिलीवरी सेवा का पायलट शुरू करेगी।
कंपनी इस सेवा के लिए अलग ऐप लाने पर भी विचार कर रही है। साथ ही ONDC के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंचने की तैयारी चल रही है।
कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा, तेज सेवा, आसान ऑर्डर और अच्छा अनुभव देने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे तथा समय के साथ सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
चुनौती
स्विगी और जोमैटो को मिलेगी नई चुनौती
फूड डिलीवरी बाजार में अभी स्विगी और जोमैटो का दबदबा माना जाता है।
हालांकि, कृष्णमूर्ति का कहना है कि इस क्षेत्र में नए बदलाव की हमेशा गुंजाइश रहती है। उनके मुताबिक, अच्छी टीम, नई सोच और बेहतर सेवा के दम पर कोई भी कंपनी अपनी जगह बना सकती है।
उनका मानना है कि नए खिलाड़ियों के आने से बाजार और बड़ा होगा तथा ग्राहकों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
योजना
युवा ग्राहकों पर रहेगा कंपनी का खास ध्यान
कृष्णमूर्ति ने कहा कि फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा ध्यान अब युवा ग्राहकों, खासकर जेन-Z पर है।
फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और दूसरी श्रेणियों में यह वर्ग तेजी से खरीदारी कर रहा है। कंपनी का कहना है कि अब ग्राहक केवल सामान नहीं, बल्कि बेहतर खरीदारी का अनुभव भी चाहते हैं।
इसी सोच के साथ फ्लिपकार्ट नई सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और बेहतर ग्राहक अनुभव को लगातार बढ़ाने की तैयारी कर रही है।