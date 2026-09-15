त्योहारी सीजन में फ्लिपकार्ट ने बढ़ाई भर्ती, 2.5 लाख रोजगार के मौके दिए
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने त्योहारों के मौसम से पहले देश में 2.5 लाख से ज्यादा सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके दिए हैं। इनमें गिग वर्कर्स भी शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, करीब 75,000 मौके ऐसे लोगों के लिए हैं, जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। ये रोजगार देशभर में फैले 7,000 से ज्यादा ई-कार्ट केंद्रों, गोदामों, छंटाई केंद्रों और डिलीवरी संचालन में उपलब्ध कराए गए हैं।
नेटवर्क
डिलीवरी नेटवर्क का किया विस्तार
फ्लिपकार्ट ने बढ़ती खरीदारी को संभालने के लिए 900 से ज्यादा नए त्योहार डिलीवरी हब शुरू किए हैं।
इसके साथ करीब 1.4 लाख अतिरिक्त अंतिम चरण डिलीवरी रोजगार बनाए गए हैं। कंपनी के कुल नए रोजगार में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी डिलीवरी से जुड़े कामों की है।
फ्लिपकार्ट मिनट्स के विस्तार और छोटे शहरों में बढ़ती मांग के कारण टियर-2 और टियर-3 बाजारों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
मौके
महिलाओं और दिव्यांगों को भी मौके
कंपनी ने बताया कि उसके सप्लाई चेन नेटवर्क में महिलाओं और दिव्यांग लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।
सप्लाई चेन से जुड़े कामों में अब महिलाएं 20 प्रतिशत से ज्यादा भूमिका निभा रही हैं। गोदामों और डिलीवरी संचालन में दिव्यांग कर्मचारियों को भी अवसर दिए जा रहे हैं।
फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी ने त्योहारों से पहले करीब 10,000 प्रमाणपत्र भी जारी किए हैं, जिससे युवाओं को काम के लिए प्रशिक्षण मिला है।
अमेजन
अमेजन ने भी बनाए रोजगार
त्योहारी मांग को देखते हुए अमेजन ने भी देश में 1.6 लाख से ज्यादा मौसमी रोजगार के अवसर दिए हैं।
ये काम देशभर के 400 शहरों में सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें बड़े शहरों के साथ वाराणसी, कोच्चि, जालंधर, गाजियाबाद, रांची, सलेम और गोरखपुर जैसे शहर भी शामिल हैं।
दोनों कंपनियां ऑर्डर की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर अपने नेटवर्क में जोड़ रही हैं।