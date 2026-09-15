त्योहारी सीजन में फ्लिपकार्ट ने बढ़ाई भर्ती, 2.5 लाख रोजगार के मौके दिए

कंपनी ने बताया कि उसके सप्लाई चेन नेटवर्क में महिलाओं और दिव्यांग लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।

सप्लाई चेन से जुड़े कामों में अब महिलाएं 20 प्रतिशत से ज्यादा भूमिका निभा रही हैं। गोदामों और डिलीवरी संचालन में दिव्यांग कर्मचारियों को भी अवसर दिए जा रहे हैं।

फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी ने त्योहारों से पहले करीब 10,000 प्रमाणपत्र भी जारी किए हैं, जिससे युवाओं को काम के लिए प्रशिक्षण मिला है।