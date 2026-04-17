फ्लिपकार्ट कर रही फिल्म और कॉन्सर्ट टिकट बाजार में उतरने की तैयारी

यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब पिछले एक साल में भारत के लाइव इवेंट और टिकट बाजार में तेजी आई है। बड़े पैमाने पर होने वाले संगीत कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय दौरों और खेल आयोजनों में उछाल आया है, जिनमें हजारों प्रशंसक उमड़ रहे हैं। फ्लिपकार्ट को उम्मीद है कि वह ऐसे समय में बाजार में प्रवेश कर रहा है, जब लोगों की खर्च करने योग्य आय बढ़ रही है और भारत में स्मार्टफोन का उपयोग भी बढ़ रहा है।

फूड डिलीवरी

फूड डिलीवरी भी करना चाहती है कंपनी

टिकट बिक्री के साथ-साथ, फ्लिपकार्ट मई से फूड डिलीवरी सर्विसेज का भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी का इन प्रतिस्पर्धी और कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रवेश अपने व्यावसायिक कार्यों में विविधता लाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बाजार की स्थितियों के अनुसार उसकी रणनीतियों में निरंतर बदलाव के चलते इन योजनाओं की समय-सीमा में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आधार तैयार कर रही है।