कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट से 10 सालों से जुड़े हुए हैं

फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति देंगे इस्तीफा, कंपनी ने की पुष्टि

क्या है खबर?

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति के इस्तीफा देने की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने बताया कि वह आने वाले सप्ताहों में उनके उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करेगी। इस दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ उनका 11 साल से अधिक का सफर रहा है। उनके नेतृत्व के इस एक दशक के दौरान कंपनी का कारोबार 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। उनके जाने से फ्लिपकार्ट में एक बड़ा बदलाव आएगा।