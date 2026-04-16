वेदांता के पावर प्लांट हादसे में अनिल अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

वेदांता पावर प्लांट हादसा: अध्यक्ष अनिल अग्रवाल समेत 8 के खिलाफ FIR दर्ज

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद गुरुवार को पुलिस ने अध्यक्ष अनिल अग्रवाल समेत 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें कि 14 अप्रैल को प्लांट में हुए हादसे में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 घायल मजदूरों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है।