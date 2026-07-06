इससे रिफंड मिलने में देरी हो सकती है

गलत ITR फॉर्म भर दिया? जानिए अब कैसे सुधारें अपनी गलती

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Jul 06, 202609:49 am

क्या है खबर?

इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सही ITR फॉर्म चुनना सबसे जरूरी कदमों में से एक है। अगर गलती से गलत फॉर्म भर दिया जाए तो रिटर्न को दोषपूर्ण या अमान्य माना जा सकता है। इससे रिफंड मिलने में देरी हो सकती है और आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए जानकार सलाह देते हैं कि गलती का पता चलते ही उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए।