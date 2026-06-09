H-1B वीजा शुल्क पर कोर्ट की रोक

H-1B वीजा शुल्क पर कोर्ट की रोक भारतीयों के लिए क्यों है बड़ी राहत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Jun 09, 202612:48 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिका की एक फेडरल अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना पर रोक लगा दी है, जिसमें H-1B वीजा के तहत विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों से 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपये) की फीस लेने का प्रस्ताव था। यह फैसला भारतीयों के लिए खास है, क्योंकि H-1B वीजा धारकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की होती है।