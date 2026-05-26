गुरूग्राम की फेयरडील मार्केट को मिली करीब 130 करोड़ रुपये की फंडिंग

गुरूग्राम की फेयरडील मार्केट को मिली करीब 130 करोड़ रुपये की फंडिंग
गुरूग्राम की फेयरडील मार्केट ने 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 130 करोड़ रुपये) की सीरीज A फंडिंग हासिल की है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो स्थानीय दुकानदारों को तेजी से सामान मुहैया कराता है।
इस फंडिंग राउंड की अगुवाई बर्टेल्समैन इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ने की। वाटरब्रिज वेंचर्स और इनक्यूबेट एशिया फंड भी इसमें शामिल हुए। इस नई पूंजी से कंपनी अपनी तकनीक को बेहतर बनाएगी, डार्क-स्टोर ऑपरेशंस का विस्तार करेगी और लास्ट-माइल डिलीवरी को और भी तेज बनाएगी।
एक घंटे में डिलीवरी का वादा
प्रतीक और यश बंसल ने 2022 में फेयरडील मार्केट की शुरुआत की थी। यह कंपनी दिल्ली NCR के खुदरा दुकानदारों को एक घंटे के भीतर 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहुंचाने का वादा करती है।
अभी यह 20,000 से ज्यादा दुकानदारों को अपनी सेवाएं दे रही है और ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की इसकी दर 80 फीसदी से ऊपर है।
कंपनी का लक्ष्य मौजूदा वित्तीय वर्ष में एक लाख दुकानदारों तक पहुंचना है। ऐसा करके वे उड़ान और जंबोटेल जैसी दिग्गज कंपनियों को चुनौती देने की तैयारी में हैं।
फेयरडील किराना स्टोर्स को मुनाफे में रखने पर जोर देती है। इसके लिए, यह रियल-टाइम इन्वेंट्री अपडेट और तेज फुलफिलमेंट की सुविधा देती है।