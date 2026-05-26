गुरूग्राम की फेयरडील मार्केट को मिली करीब 130 करोड़ रुपये की फंडिंग

एक घंटे में डिलीवरी का वादा

प्रतीक और यश बंसल ने 2022 में फेयरडील मार्केट की शुरुआत की थी। यह कंपनी दिल्ली NCR के खुदरा दुकानदारों को एक घंटे के भीतर 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहुंचाने का वादा करती है।

अभी यह 20,000 से ज्यादा दुकानदारों को अपनी सेवाएं दे रही है और ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की इसकी दर 80 फीसदी से ऊपर है।

कंपनी का लक्ष्य मौजूदा वित्तीय वर्ष में एक लाख दुकानदारों तक पहुंचना है। ऐसा करके वे उड़ान और जंबोटेल जैसी दिग्गज कंपनियों को चुनौती देने की तैयारी में हैं।

फेयरडील किराना स्टोर्स को मुनाफे में रखने पर जोर देती है। इसके लिए, यह रियल-टाइम इन्वेंट्री अपडेट और तेज फुलफिलमेंट की सुविधा देती है।