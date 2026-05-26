यूरोपीय बैंक खर्चा बढ़ने के कारण खुद तैयार कर रहे अपने लिए AI मॉडल

यूरोपीय बैंक खर्चा बढ़ने के कारण खुद तैयार कर रहे अपने लिए AI मॉडल
यूरोपीय बैंक अपने काम को तेजी से और बेहतर तरीके से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इससे विश्लेषक रिपोर्ट्स को खुद तैयार करवा रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए जटिल आंकड़ों की गणना कर रहे हैं।
बैंक जैसे-जैसे ज्यादा AI अपना रहे हैं, उससे दमदार टूल्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे उनके बजट पर भारी दबाव पड़ रहा है।
साथ ही, इन सुविधाओं के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गजों पर निर्भर रहना भी कुछ बैंकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उन्हें भविष्य की लागत और अपने काम पर नियंत्रण खोने का डर सता रहा है।
लागत कम करने की योजना
AI पर खर्च हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गया है, इसी वजह से कई बैंक अब महंगी टेक्नोलॉजी किराए पर लेने की बजाय अपने खास कामों के लिए खुद के AI मॉडल्स तैयार कर रहे हैं।
कुछ बैंक दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसा करने से वे अपना अनुभव बांट सकेंगे और लागत भी कम कर पाएंगे।
अब उनका ध्यान इस बात पर है कि बिना ज्यादा पैसा खर्च किए और बाहरी कंपनियों पर निर्भर हुए बिना भी वे नए-नए तरीके अपनाते रहें।