यूरोपीय बैंक खर्चा बढ़ने के कारण खुद तैयार कर रहे अपने लिए AI मॉडल बिज़नेस May 26, 2026

यूरोपीय बैंक अपने काम को तेजी से और बेहतर तरीके से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इससे विश्लेषक रिपोर्ट्स को खुद तैयार करवा रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए जटिल आंकड़ों की गणना कर रहे हैं।

बैंक जैसे-जैसे ज्यादा AI अपना रहे हैं, उससे दमदार टूल्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे उनके बजट पर भारी दबाव पड़ रहा है।

साथ ही, इन सुविधाओं के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गजों पर निर्भर रहना भी कुछ बैंकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उन्हें भविष्य की लागत और अपने काम पर नियंत्रण खोने का डर सता रहा है।