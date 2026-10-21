इटरनल ने जारी किए तिमाही नतीजे, मुनाफा 92 प्रतिशत बढ़कर 125 करोड़ रुपये हुआ

कमाई बढ़ने के साथ इटरनल का खर्च भी बढ़ गया।

सितंबर तिमाही में कंपनी ने कुल 24,166 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकम 13,813 करोड़ रुपये थी। इस तरह कंपनी का खर्च सालाना आधार पर 75 प्रतिशत बढ़ा। जून तिमाही में कुल खर्च 20,314 करोड़ रुपये रहा था।

वहीं, ब्याज और टैक्स जैसे खर्चों से पहले कंपनी की समायोजित कमाई बढ़कर 666 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल से 197 प्रतिशत ज्यादा है।