अमेरिका में एस्सार बनाएगा विशाल स्टील प्लांट

अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाएगी भारतीय कंपनी, 1,700 अरब रुपये का होगा निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:16 am Sep 29, 202609:16 am

क्या है खबर?

भारतीय कंपनी एस्सार ग्रुप अमेरिका के आयोवा में करीब 18 अरब डॉलर (लगभग 1,700 अरब रुपये) के निवेश से बड़ा स्टील प्लांट बनाने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इसकी घोषणा की और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बताया। मेसाबी मेटालिक्स के जरिए बनने वाली इस परियोजना में पहले चरण में सालाना 75 लाख टन स्टील बनाने की क्षमता होगी, जो आगे बढ़कर 1 करोड़ टन तक पहुंच सकती है।