एपिक गेम्स ने की छंटनी, 1,000 से अधिक कर्मचारियों की गई नौकरी

गेम बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स ने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी के तहत कंपनी ने 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह कुल कर्मचारियों का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है और यह कदम कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग योजना का हिस्सा है। इस फैसले के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल बढ़ गई है और इसे हाल के समय की बड़ी छंटनी में से एक माना जा रहा है।

वजह क्या है छंटनी की वजह? कंपनी ने बताया कि उसके लोकप्रिय गेम फोर्टनाइट से होने वाली कमाई में कमी आई है। पहले यह गेम कंपनी के लिए बड़ा कमाई का जरिया था, लेकिन अब यूजर्स का खर्च कम हुआ है। इससे कंपनी की कुल आय पर असर पड़ा है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती लागत और कम होती कमाई के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा, ताकि खर्च को संतुलित किया जा सके और भविष्य के लिए स्थिति संभाली जा सके।

बदलाव कंपनी कर रही है बदलाव एपिक गेम्स अब अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर रही है। कंपनी खर्च कम करने और काम को आसान बनाने पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही, वह फोर्टनाइट के अलावा दूसरे क्षेत्रों जैसे एपिक गेम्स स्टोर और अनरियल इंजन पर भी फोकस बढ़ा रही है। कंपनी नए फीचर्स और टूल्स में निवेश कर रही है, लेकिन अभी तक इससे लगातार कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिससे दबाव बना हुआ है।

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