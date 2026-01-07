EPFO खाताधारक काे फ्री देता है 7 लाख रुपये का बीमा, ऐसे उठा सकते हैं फायदा 

वर्तमान दौर में बीमा कवर बेहद जरूरी हो गया है। इससे परिवार का आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने साथ घर और गाड़ी तक का भी बीमा कराते हैं। बीमा कराने के लिए आपको महंगा प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन सरकार की एक स्कीम ऐसी है, जिसमें आपको एक भी पैसा खर्च किए बगैर 7 लाख रुपये के बीमा का लाभ मिलता है। आइये जानते हैं आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।

पात्रता किसे मिलता है इसका लाभ? अगर, आप नौकरीपेशा हैं और आपके वेतन से भविष्य निधि (PF) कटती है तो आपको 7 लाख रुपये का बीमा मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आपको प्रीमियम के तौर पर एक भी रुपया नहीं देना होगा। यह बीमा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से मिलता है। EPFO के सदस्यों को एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत कवरेज मिलता है। इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा कवर मिलता है।

रकम इस तरह तय होती है बीमा की रकम कर्मचारी के वेतन से कटने वाले PF का 0.5 EDLI स्कीम में जमा होता है। ELDI स्कीम में आपको मिलने वाली रकम आपकी पिछले 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। इंश्योरेंस कवर का क्लेम आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 35 गुना होगा। साथ ही 1.75 लाख तक की बोनस रकम भी मिलती है। कर्मचारी के नॉमिनी या फिर कानूनी वारिसों को 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है।

Advertisement