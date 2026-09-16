EPFO की वेतन सीमा बढ़कर 25,000 रुपये हुई

EPFO का नया फैसला, 25,000 रुपये तक वेतन वालों को मिलेगा PF पेंशन और बीमा लाभ

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:10 pm Sep 16, 202606:10 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO की जरूरी कवरेज वाली वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये महीना करने को मंजूरी दी है। इससे संगठित क्षेत्र के 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। यह बदलाव 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा, जिससे भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुरक्षा पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी।