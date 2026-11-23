जल्द शुरू होगी UPI से PF निकालने की सुविधा

EPFO जल्द शुरू कर सकता है UPI से PF निकालने की सुविधा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Nov 23, 202604:46 pm

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य जल्द ही UPI के जरिए अपना PF का पैसा निकाल सकेंगे। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुविधा को शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है और दिसंबर के आखिर तक इसे लागू किया जा सकता है। इसके तहत सदस्य BHIM ऐप की मदद से अपना निकालने योग्य बैलेंस देख सकेंगे और पात्र रकम सीधे बैंक अकाउंट में मंगा सकेंगे और अकाउंट में बची रकम की जानकारी भी मिलेगी।