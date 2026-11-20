EPFO ने बदले निकासी के नियम

EPFO ने बदले निकासी के नियम, अब निकाल सकेंगे PF का 90 प्रतिशत रकम

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Nov 20, 202609:12 am

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र खाताधारक अब अपने PF अकाउंट में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। पहले अकाउंट में कम से कम 25 प्रतिशत रकम बचाकर रखना जरूरी था, जिसे अब घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, नौकरी छूटने के बाद PF की पूरी रकम निकालने के लिए इंतजार भी कम किया गया है।