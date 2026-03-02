EPFO ने किया 8.25 फीसदी ब्याज दर का ऐलान, लगातार तीसरे साल अपरिवर्तित

सरकार ने EPF पर 8.25 फीसदी ब्याज दर को बरकरार रखा है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर ब्याज दर 8.25 फीसदी को अपरिवर्तित रखा है। लगातार तीसरे साल यही दर बरकरार रखी है। यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 239वीं बैठक में लिया गया। पिछले साल फरवरी में कर्मचारी संगठन ने 2024-25 के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर को बरकरार रखा था।